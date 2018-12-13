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Ученые обнаружили слух у кораллов

Четверг, 13 Декабря 2018 08:59
Ученые обнаружили слух у кораллов Фото из открытых источников

Океанографы из США сделали интересное открытие, связанное с кораллами. У личинок коралловых полипов, как выяснилось, есть органы слуха. Материал по теме опубликовало издание Royal Society Open Science.

 

Сотрудники Океанографического института Вудс-Хоул (Массачусетс) с удивлением обнаружили, что личинки кораллов в основном оседают в местах, где присутствуют характерные для кораллового рифа звуки.

 

В условиях современного мира, с его глобальным потеплением и стремительным изменением климата, коралловые рифы быстро вымирают. Пытаясь понять, как сохранить эту часть морских экосистем, ученые проводят многочисленные исследования, благодаря которым выясняются удивительные подробности.

 

"Мы хотим понять, чем руководствуются коралловые полипы, расселяясь по морям. Согласно имеющимся у нас данным, личинки кораллов очень чувствительны к температуре, свету, а также химическому составу воды. Последний, в частности, сильно зависит от других существ, живущих бок о бок с кораллами", — рассказывают авторы исследования.

 

Для того, чтобы разобраться с органами чувств кораллов как следует, ученые провели уникальный эксперимент, в рамках которого разместили прозрачные контейнеры с личинками полипов в разных регионах океанского дна.

 

"Некоторые ящики располагались в довольно шумных местах — среди обитателей рифовых сообществ, которые генерируют огромное количество разнообразных низкочастотных звуков. Другие контейнеры были помещены в пустынных местах, которые по остальным параметрам практически не отличались. В итоге выяснилось, что в ящиках, расположенных в шумных местах, прикрепилось гораздо больше личинок кораллов", — отмечают ученые.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости Кораллы
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