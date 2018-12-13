Ученые назвали неожиданную опасность уборки комнатной пыли

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Химические вещества, присутствующие в составе распространенных чистящих средств для домашней уборки, вызывают резистентность к антибиотикам у микробов, обитающих в пыли.

Такое открытие, как сообщает портал Phys.org, сделали сотрудники Северо-Западного университета Соединенных Штатов Америки. Основная опасность кроется в веществе под названием триклозан — именно он "учит" микроорганизмов противостоять антибиотикам.

"Мы подвергли анализу образцы пыли из нескольких десятков спортивных сооружений. Спортивных — потому что там есть маты и снаряды, к которым часто прикасаются люди, которые, при этом, используют антимикробные салфетки. Выяснилось, что в пробах, где было зафиксировано ощутимое количество триклозана, обнаружились бактерии с генетическими маркерами, указывающими на устойчивость к определенным антибиотикам. Это, в частности, вещества с принципом действия, подобным триклозану", — рассказывают авторы исследовательского проекта.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США запретило добавлять триклозан в средства для дезинфекции в 2017 году — после того, как был доказан потенциальный вред, который это вещество способно нанести репродуктивной и эндокринной системам человеческого организма.

Тем не менее, триклозан все еще добавляется в зубную пасту, а также некоторые другие гигиенические средства.