Еда из одной тарелки помогает людям быстрее договориться

Совместный прием пищи, осуществляемый из одного общего блюда, повышает степень кооперации среди участников трапезы. К такому выводу, как сообщает научное издание Psychological Science, пришли ученые из США, проверившие свои предположения при помощи интересного эксперимента.
"Удивительно, но это правда — незнакомые люди, которые едят из одной тарелки, имеют больше шансов прийти к консенсусу. И это справедливо даже для тех культур, в которых не принято есть из общего блюда", — говорит Эйлет Фишбах из Чикагского университета, один из авторов исследования.
Ученые провели эксперимент, в котором приняли участие две сотни студентов. Участников опыта разбили на пары таким образом, чтобы люди в парах не были знакомы, а затем предложили им поесть. При этом, половине пар предоставили отдельные тарелки, а половине — одну общую.
В процессе принятия пищи (это была мексиканская закуска начос и сальса) люди в парах должны были прийти к соглашению по специально созданной учеными деловой ситуации — нужно было выбрать сумму почасовой оплаты для работников гипотетического предприятия, которые вышли на забастовку. Одному участнику, при этом, нужно было склонить второго к понижению зарплаты, а второму, соответственно — склонить первого к повышению.
Для того, чтобы исключить неочевидные факторы, участникам опыта запретили разговаривать — они могли договариваться исключительно при помощи записок.
В общем, как вы уже догадались, пары, которые ели из одной тарелки, заключали взаимовыгодное соглашение быстрее, чем пары, члены которых ели из отдельных тарелок. Другие подобные эксперименты завершились примерно так же.
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