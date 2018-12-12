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Эксперт оценил вскрытие российскими космонавтами обшивки "Союза МС-09"

Среда, 12 Декабря 2018 14:08
Эксперт оценил вскрытие российскими космонавтами обшивки &quot;Союза МС-09&quot; Фото из открытых источников

Отечественные астронавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев осмотрели внешнюю поверхность Международной космической станции и бытовой отсек грузового корабля "Союз МС-09", внутри которого ранее было обнаружено опасное отверстие.

 

Как сообщает издание Nation News, космонавты вскрыли внешнюю обшивку корабля "Союз", чтобы проанализировать характер найденного ранее отверстия, и понять, где оно было сделано — на земле или в космосе.

 

На поверхности бытового отсека "Союза МС-09" нет поручней, позволяющих работать в отрытом космосе, поэтому космонавт Кононенко прикрепился к стреле грузового крана, которой управлял Прокопьев. Кононенко вскрыл теплоизоляцию космического корабля при помощи ножа, а затем отделил несколько фрагментов микрометеоритной защиты. Предполагается, что на ней должна была остаться металлическая стружка, образовавшаяся в момент сверления.

 

Уникальную космическую операцию оценил Павел Пушкин, генеральный директор компании "Космокурс".

 

"Действительно, это первая подобная операция, произведенная в открытом космосе. Соответственно, довольно сложно судить о ее трудоемкости. Но в любом случае — вскрыть теплоизоляцию весьма непросто, т.к. это такая специфическая волокнистая структура", — говорит Пушкин.

 

Эксперт уверен, что отверстие, которое вызвало громкий скандал, было сделано еще на земле, однако "Роскосмосу" нужно было удостовериться в этом, поэтому космонавтов и вывели в открытый космос для проведения следственных действий.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости Космонавты
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