Эксперт оценил вскрытие российскими космонавтами обшивки "Союза МС-09"

Отечественные астронавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев осмотрели внешнюю поверхность Международной космической станции и бытовой отсек грузового корабля "Союз МС-09", внутри которого ранее было обнаружено опасное отверстие.
Как сообщает издание Nation News, космонавты вскрыли внешнюю обшивку корабля "Союз", чтобы проанализировать характер найденного ранее отверстия, и понять, где оно было сделано — на земле или в космосе.
На поверхности бытового отсека "Союза МС-09" нет поручней, позволяющих работать в отрытом космосе, поэтому космонавт Кононенко прикрепился к стреле грузового крана, которой управлял Прокопьев. Кононенко вскрыл теплоизоляцию космического корабля при помощи ножа, а затем отделил несколько фрагментов микрометеоритной защиты. Предполагается, что на ней должна была остаться металлическая стружка, образовавшаяся в момент сверления.
Уникальную космическую операцию оценил Павел Пушкин, генеральный директор компании "Космокурс".
"Действительно, это первая подобная операция, произведенная в открытом космосе. Соответственно, довольно сложно судить о ее трудоемкости. Но в любом случае — вскрыть теплоизоляцию весьма непросто, т.к. это такая специфическая волокнистая структура", — говорит Пушкин.
Эксперт уверен, что отверстие, которое вызвало громкий скандал, было сделано еще на земле, однако "Роскосмосу" нужно было удостовериться в этом, поэтому космонавтов и вывели в открытый космос для проведения следственных действий.
Всем хорошо известна привычка американского правительства болезненно реагировать на любые зеркальные...
Подземные воды, протекавшие через известняковые породы на протяжении тысячелетий, сформировали траве...
Как налоги платить, так это из любой точки страны, а как в садике место получить, так это по прописке.
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.