Генетики раскрыли секреты рыжих волос

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Рыжеволосые люди являются носителями нескольких необычных генов, доминантный тип которых позволяет результативно передавать рыжий цвет волос, а также связанные с ним особенности, по наследству.

Такой вывод, как сообщает британский таблоид Daily Mail, сделали ученые из Университета Эдинбурга (Шотландия), которые подвели итоги масштабного исследования генетических образцов.

"Мы проанализировали генетические данные трехсот пятидесяти тысяч людей и выяснили, что нет никакого единого "гена рыжих волос". Есть целый комплекс генов, определяющих цвет волос и связанные с ним биологические особенности. Их около двух сотен, но если говорить конкретно о "генах рыжеволосости", то мы насчитали восемь доминантных генетических последовательностей, отвечающих за рыжие волосы, веснушки, и, например, глаза необычного цвета", — говорит автор исследования, профессор Ян Джексон, отмечая, что генов рыжеволосости может быть больше, чем восемь.

Джексон особенно отметил, что ассоциированный с рыжими волосами ген MC1R — это лишь верхушка айсберга, то есть, рыжеволосость кодируется целым набором специфических доминантных генов.

"Эти гены определяют не только цвет волос и наличие веснушек — у их носителей есть целый ряд более глубоких и еще не в полной мере изученных особенностей. Например, их эпидермис довольно сильно отличается от эпидермиса людей с волосами других цветов", — добавляет Джексон.