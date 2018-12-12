Муравьи — рекордсмены по самым быстрым движениям на планете

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Челюсти муравьев-дракул (Mystrium camillae) могут производить укус с невероятной скоростью — выяснили ученые из Соединенных Штатов Америки, поделившиеся результатами своей исследовательской работы с читателями журнала Royal Society Open Science.

По словам сотрудников Иллинойсского университета, жвалы муравьев вида Mystrium camillae разгоняются до трехсот двадцати километров в час, а процесс укуса происходит за 0.000015 секунды. В общем, на Земле просто нет существ, которые могут укусить быстрее, чем муравьи-дракулы.

Почему этих муравьев называют "дракулами"? Насекомые получили необычное название из-за своего специфического способа питания — несмотря на свои продвинутые жвалы, взрослые муравьи M. camillae не могут есть твердую пищу, поэтому они скармливают ее личинкам, из которых затем сосут кровь, чтобы получить питательные вещества.

"До недавнего времени мы не понимали, почему муравьи-дракулы удерживают свои жвалы в закрытом виде, но теперь, когда у нас появилась возможность изучить устройство челюстей насекомых при помощи скоростной камеры, способной фиксировать 480 тысяч кадров в секунду, все стало на свои места", — рассказывает Адриан Смит, автор исследования.

Оказалось, что принцип работы челюстей муравьев-дракул подобен щелчку пальцами — прижимая кончики гибких мандибул друг к другу, муравей создает давление, которое в конечном итоге высвобождается и разгоняет челюсти до рекордной скорости.