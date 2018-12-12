Среда 12 декабря 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

 

Вы здесь:  Главная» Все новости» Наука» Аппарат InSight сделал первые "селфи" на поверхности Марса

Аппарат InSight сделал первые "селфи" на поверхности Марса

Среда, 12 Декабря 2018 11:14
Аппарат InSight сделал первые &quot;селфи&quot; на поверхности Марса Фото из открытых источников

Зонд InSight, недавно обосновавшийся на поверхности Марса, сделал первые "селфи". Для этого, как сообщают представители Лаборатории реактивного движения Национального аэрокосмического агентства Соединенных Штатов Америки, аппарат использовал специальную камеру, установленную в его роботизированном манипуляторе.

 

Селфи-снимок, сделанный марсианским зондом InSight, представляет собой не только культурную, но и определенную научную ценность — ученые NASA проанализировали местность, запечатленную на фотографии, и сделали ряд важных выводов.

 

"В зоне посадки аппарата InSight практически нет крупных камней и холмов, а также глубоких ям, то есть, научному оборудованию зонда ничего не угрожает. Если бы речь шла о Земле, то я бы назвал зону посадки InSight очень скучным местом, но т.к. мы говорим о Марсе, то это очень удачная точка для проведения исследований", — рассказывает Брюс Банердт, глава проекта InSight.

 

Спускаемый аппарат InSight произвел успешную посадку на Марсе в начале этого месяца. Модуль оборудован сейсмографом, при помощи которого ученые будут изучать недра Красной планеты, а также геофизическим термометром, который планируется использовать для тех же целей.

 

Предполагается, что научные данные, которые будут добыты зондом NASA, помогут ученым понять, как устроена внутренняя структура Марса. Это, в свою очередь, пригодится для изучения геологической истории планеты.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости Марс
Интернет и СМИ
Главное за сутки
Стрельба на рождественской ярмарке в Страсбурге. Что нужно знать Стрельба на рождественской ярмарке в Страсбурге. Что нужно знать На рождественском рынке в центре Страсбурга неизвестный мужчина открыл огонь по прохожим. По данным СМИ, в городе введен экстренный план, действующий в случае терактов. Что произошло Вооруженный огнестрельным оружием мужчина…
Российские космонавты вернулись на МКС после вскрытия обшивки «Союза МС-09» Российские космонавты вернулись на МКС после вскрытия обшивки «Союза МС-09» «Роскосмос» передаст следственным органам образцы обшивки космического корабля «Союз МС-09», на котором в конце августа обнаружили отверстие. Об этом «Интерфаксу» сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин. «Образцы будут возвращены на Землю…
Цена европейского газа для Украины установила рекорд Цена европейского газа для Украины установила рекорд Средняя цена импортного природного газа для Украины в ноябре 2018 года составила 9471,92 гривны, или около $340, за 1 тыс. кубометров. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Министерство экономического…
Читайте также
Ученые узнали, как гекконы бегают по воде Ученые узнали, как гекконы бегают по воде Сотрудники Калифорнийского университета в Беркли (США) узнали, какие биологические механизмы позволяют гекконам бегать по воде. Исследование, посвященное интересной способности ящериц, было опубликовано в издании Current Biology. "Гекконы могут быстро забежать…
Ученые обнаружили очередного тюленя с угрем в носу Ученые обнаружили очередного тюленя с угрем в носу Биологи обнаружили очередного гавайского тюленя-монаха, у которого из носа торчал угорь. Странный случай стал уже четвертым за последнюю пару лет. "Мы не очень понимаем, каким конкретно образом угри попадают тюленям…
Ошибка помогла провести самую точную проверку теории относительности Ошибка помогла провести самую точную проверку теории относительности Ошибка, в результате которой два спутника европейской системы глобального позиционирования Galileo были выведены на нерасчетные орбиты, позволила ученым проверить на практике некоторые постулаты общей теории относительности. Проверка, по данным издания…
Тема дня
Америка собирается напасть на Китай? Америка собирается напасть на Китай?

Вчера в ответ на арест в Канаде финдиректора компании Huawei Мэн Ваньчжоу (слева) в Китае был задерж...

Фото
Плитвицкие озера - национальная жемчужина Хорватии Плитвицкие озера - национальная жемчужина Хорватии

Подземные воды, протекавшие через известняковые породы на протяжении тысячелетий, сформировали траве...

Опрос

Считаете ли вы США надежным партнером России на международной арене?

 

Анекдот дня

Как налоги платить, так это из любой точки страны, а как в садике место получить, так это по прописке.

Еще »
Infox
24СМИ
Самые популярные материалы
Ученые узнали, как гекконы бегают по воде Ученые узнали, как гекконы бегают по воде
Путин завоюет мир - потому, что знает географию! Путин завоюет мир - потому, что знает географию!
Ученые обнаружили очередного тюленя с угрем в носу Ученые обнаружили очередного тюленя с угрем в носу
"Желтые жилеты" во Франции: что на самом деле скрывается за беспорядками? "Желтые жилеты" во Франции: что на самом деле скрывается за беспорядками?
Госдеп США «подписался» под керченской провокацией Украины Госдеп США «подписался» под керченской провокацией Украины
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.