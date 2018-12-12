Аппарат InSight сделал первые "селфи" на поверхности Марса

Фото из открытых источников

Зонд InSight, недавно обосновавшийся на поверхности Марса, сделал первые "селфи". Для этого, как сообщают представители Лаборатории реактивного движения Национального аэрокосмического агентства Соединенных Штатов Америки, аппарат использовал специальную камеру, установленную в его роботизированном манипуляторе.

Селфи-снимок, сделанный марсианским зондом InSight, представляет собой не только культурную, но и определенную научную ценность — ученые NASA проанализировали местность, запечатленную на фотографии, и сделали ряд важных выводов.

"В зоне посадки аппарата InSight практически нет крупных камней и холмов, а также глубоких ям, то есть, научному оборудованию зонда ничего не угрожает. Если бы речь шла о Земле, то я бы назвал зону посадки InSight очень скучным местом, но т.к. мы говорим о Марсе, то это очень удачная точка для проведения исследований", — рассказывает Брюс Банердт, глава проекта InSight.

Спускаемый аппарат InSight произвел успешную посадку на Марсе в начале этого месяца. Модуль оборудован сейсмографом, при помощи которого ученые будут изучать недра Красной планеты, а также геофизическим термометром, который планируется использовать для тех же целей.

Предполагается, что научные данные, которые будут добыты зондом NASA, помогут ученым понять, как устроена внутренняя структура Марса. Это, в свою очередь, пригодится для изучения геологической истории планеты.