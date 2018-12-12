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Созданы вечно текущие капли первородной материи

Среда, 12 Декабря 2018 09:59
Созданы вечно текущие капли первородной материи Фото из открытых источников

Сотрудники Брукхейвенской национальной лаборатории (США) использовали релятивистский коллайдер тяжелых ионов (RHIC) для получения капель кварк-глюонной плазмы — вещества, которое существовало в первые мгновения после Большого взрыва.

 

Материал, посвященный уникальному эксперименту американских физиков, появился на страницах тематического издания Nature Physics.

 

У кварк-глюонной плазмы практически нулевые показатели вязкости, поэтому это вещество можно назвать идеальной жидкостью.

 

Считается, что кварк-глюонная плазма, существовавшая сразу после Большого взрыва, быстро потеряла температуру, в результате чего началась так называемая адронизация — синтез бесцветных адронов из цветных кварков, глюонов и антикварков — то есть, из частиц, которые не могут находиться в свободном состоянии при низкой температуре.

 

"Регистрация капель кварк-глюонной плазмы в коллайдере — это отдельная, весьма непростая задача. Для того, чтобы детектировать паттерны нужных частиц, нам пришлось задействовать довольно внушительные вычислительные ресурсы, однако в конечном итоге все получилось — зафиксированные паттерны полностью совпали с теми, которые теоретически должны наблюдаться при образовании капель кварк-глюонной плазмы. Соответственно, нам удалось получить вещество, которое образовалось в первые мгновения существования Вселенной", — рассказывают авторы научного проекта.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости материя
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