Ученые из Финляндии научились создавать еду из воздуха

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Все химические элементы, необходимые для производства полноценной еды, присутствуют в воздухе — говорят ученые из Финляндии, планирующие построить промышленную установку для получения "еды из воздуха".

По данным BBC, амбициозным проектом занимаются исследователи из Технологического университета Лаппеэнранта — ученые уже провели первые опыты, которые завершились успехом.

"Мы создали новую технологию получения еды из воздуха, но сама по себе идея далеко не нова — о чем-то подобном люди задумались еще на заре космической эры, в шестидесятых годах прошлого столетия. Тогда ученые из Советского Союза и Соединенных Штатов Америки размышляли над тем, как обеспечить едой космонавтов, задействованных в длительных межпланетных миссиях или живущих на орбитальных станциях", — рассказывают исследователи.

Углерод, азот, водород и кислород, а также другие элементы, нужные для синтеза продуктов питания, присутствуют в обыкновенном атмосферном воздухе. Соответственно, для того, чтобы получить еду из воздуха, нужно особым образом сгруппировать атомы этого самого воздуха. Плюс, понадобятся особые бактерии, которые будут питаться продуктами реакции с атомами воздуха. А для того, чтобы все это заработало, необходима электрическая энергия.

Предполагается, что действующий прототип установки по получению еды из воздуха появится в 2021 году. Тогда-то и посмотрим, что конкретно изобрели финские ученые.