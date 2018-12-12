Российские космонавты вернулись на МКС после вскрытия обшивки «Союза МС-09»

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«Роскосмос» передаст следственным органам образцы обшивки космического корабля «Союз МС-09», на котором в конце августа обнаружили отверстие.

Об этом «Интерфаксу» сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«Образцы будут возвращены на Землю 20 декабря. После этого будут переданы компетентным органам для проведения исследования», — сказал он.

Ранее космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев вышли в открытый космос для изучения обшивки корабля. Они обнаружили отверстие в корпусе и взяли образцы герметика, сообщает РБК.

Микротрещину обнаружили в конце августа после того, как на корабле «Союз» зафиксировали медленное падение давления. Отверстие ликвидировали с помощью заплатки из эпоксидной смолы. Тогда Рогозин заявлял, что трещина появилась из-за преднамеренного воздействия дрелью. Однако впоследствии он отмечал, что «ситуация оказалась намного сложнее». Высказывались версии о браке корабля и его намеренной порчи американскими астронавтами. Однако командир МКС и астронавт NASA Эндрю Фостел заявил, что астронавты NASA не причастны к появлению отверстия в обшивке корабля.