В Киеве обнаружили клад времен Российской империи

Археологи из Украины сообщают об обнаружении древнего клада в Киеве. Как уточняет тематическое издание klady.info, речь идет о кладе из монет времен Российской Империи, найденном на территории заповедника "Древний Киев".
Клад, по словам украинских археологов, весьма увесистый — суммарная масса серебряных монет составляет два килограмма.
"Двухкилограммовый клад состоит из серебряных монет номиналом в один рубль, а также из монет копеечных номиналов, которые были отчеканены в период 1817-го — 1912-го годов", — заявил Александр Никоряк, начальник Департамента охраны культурного наследия Киева.
Старые деньги нашлись в одном из полуразрушенных зданий заповедника "Древний Киев".
"Монеты были обнаружены в здании, состояние которого вызывало серьезные опасения еще в семидесятых годах прошлого века. Происхождение клада, вероятно, связано с историей этого места — когда-то в этом районе располагался городской банк, и, соответственно, в здании мог проживать кто-то из банковских работников. В начале двадцатого века, когда началась революция, этот человек решил спрятать свои накопления, но, как видим, забрать их обратно уже не смог", — рассказывает Никоряк, добавляя, что обнаруженные археологами монеты будут экспонироваться в музее археологии Национальной академии наук Украины.
Но прежде чем монеты окажутся в музее, их тщательно изучат ученые. Которые заодно и подреставрируют клад.
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