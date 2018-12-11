Учёные узнали причину цветового разнообразия перьев птиц

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Радужное цветовое сияние перьев птиц — это проявление так называемой иризации — оптического эффекта, который довольно часто встречается в мире фауны. Ученые, сосредоточившиеся на изучении цветового разнообразия перьев птиц, попытались разобраться в микробиологической природе этого эффекта.

Иризация — это изменение цвета, демонстрируемое объектом при смене угла обзора. Иризация перьев птиц происходит благодаря меланину, который заполняет бесчисленное количество покрытых кератином органелл, составляющих основу перьев.

"Особенности структурной окраски так называемых меланосом, а также слой кератина, покрывающий их, задают цвет перьев птиц. Вроде бы просто, но разобраться в тонкостях устройства птичьих перьев было весьма непросто", — говорят авторы исследования, сотрудники Бристольского университета.

Ученые, как уточняет издание Evolution, применили сканирующий электронный микроскоп для количественного анализа меланосом. В качестве объектов для исследования были использованы перья почти сотни видов птиц.

"Анализ показал, что радужные и переливающиеся перья состоят из меланосом всех цветовых типов. В отличие от черных, коричневых и серых перьев, которые всегда содержат исключительно твердые меланосомы, переливающиеся перья могут содержать и пустые, и сплюснутые разновидности органелл", — говорит Клара Норден, ведущий автор научного проекта.