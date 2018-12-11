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Ученые: Самки предпочли городских лягушек лесным

Вторник, 11 Декабря 2018 09:23
Ученые: Самки предпочли городских лягушек лесным Фото из открытых источников

Самки лягушек Engystomops pustulosus предпочитают самцов, обитающих в городах, потому что брачные крики последних оказались более сложными, чем у лесных особей. Статья, посвященная различиям между городскими и лесными самцами лягушек, появилась на страницах издания Nature Ecology & Evolution.

 

Речь идет о лягушках из семейства свистуновых, которые живут в Центральной Америке, а также в северных регионах Южной Америки.

 

"Лягушки Engystomops pustulosus придерживаются ночного образа жизни, который в брачный период становится гораздо более активным и насыщенным — самцы собираются стаями и начинают петь песни, предназначенные для самок. Песни, если что, очень специфические — они напоминают хныканье, переходящее в кудахтанье. Кудахтать, при этом, умеют не все самцы лягушек — обладатели этого особого умения живут преимущественно в городах и пользуются повышенным спросом среди самок", — рассказывают представители международного исследовательского коллектива.

 

Наблюдения, осуществленные учеными, показали, что брачные крики самцов городских лягушек являются более сложными, плюс, они исполняются с ускоренным темпом. Этот факт привлекает не только самок, но и паразитических насекомых, которые нападают на городских лягушек чаще, чем на лесных.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости Лягушки
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