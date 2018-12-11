Ученые узнали об огромной массе «зомби-бактерий» в недрах Земли

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Ученые впервые взвесили "зомби-бактерий", обитающих в недрах нашей планеты, а также подсчитали массу остальных подземных обитателей. Оказалось, что подземная биосфера весит гораздо больше, чем все люди, вместе взятые.

Соответствующие выводы были представлены на съезде Геологического союза Соединенных Штатов Америки, который прошел накануне в Вашингтоне.

"На протяжении десятилетий считалось, что жизнь можно обнаружить только в некоторых областях Земли, но сейчас мы понимаем, что биосфера распространена гораздо глубже и обширнее — жизнь есть не только в океанах, на поверхности суши, а также в узком слое почвы — она встречается и в стратосфере, и в глубоких подземных слоях", — рассказывает один из ведущих авторов исследования, сотрудник университета Теннесси в Ноксвилле, Карен Ллойд.

Одна из особенностей подземных бактерий — очень медленный метаболизм, из-за которого их принято называть "зомби".

"Новое исследование биологической "темной материи" позволяет нам говорить о зомби-бактериях более детально. Например, мы знаем, сколько весит скрытая часть биосферы — около 23 млрд тонн. Это, если что, в 385 раз больше, чем масса всех людей", — добавляет Ллойд.