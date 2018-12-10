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Мир был бы гораздо лучше, если бы в нем все относились друг к другу искренне и тактично. Фундаментом, на котором зиждется хорошее общество, являются такие явления, как справедливость и сострадание.

Ими обладают нравственные люди. И об этом нужно позаботиться с детства. Американские психологи рассказали, как воспитать в ребенке нравственность.

Но не только поэтому нравственность нужна вашему ребенку. Если вы хотите, чтобы ваши дети были умными, вы контролируете их учебу. Если вы хотите, чтобы они были успешными спортсменами, вы следите, чтобы они ходили на тренировки. Вы знаете, что нужно делать, чтобы помочь им на пути к успеху.

Вы делаете это, потому что у вас есть цель, и вы делаете то, что, по вашему мнению, приведет к достижению цели. Даже если вы хотите успеха и богатства для своего ребенка, вы также хотите, чтобы он добился его справедливо и без вреда другим в процессе. И это еще одна важная причина необходимости воспитывать в ребенке нравственность.

Большую часть времени воспитание нравственности не является целью, это становится актуальным, когда что-то идет не так, когда ребенок попадется на обмане, воровстве или хулиганстве.

Так же, как есть то, что вы можете сделать, чтобы помочь своему ребенку быть лучшим спортсменом, музыкантом или ученым, есть то, что вы можете сделать, чтобы вырастить нравственного ребенка, отмечается в статье психолога из Университета Хофстра.

Вот несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы воспитать нравственного ребенка.