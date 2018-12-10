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Как воспитать в ребенке нравственность

Понедельник, 10 Декабря 2018 19:40
Как воспитать в ребенке нравственность Фото из открытых источников

Мир был бы гораздо лучше, если бы в нем все относились друг к другу искренне и тактично. Фундаментом, на котором зиждется хорошее общество, являются такие явления, как справедливость и сострадание.

 

Ими обладают нравственные люди. И об этом нужно позаботиться с детства. Американские психологи рассказали, как воспитать в ребенке нравственность.

 

Но не только поэтому нравственность нужна вашему ребенку. Если вы хотите, чтобы ваши дети были умными, вы контролируете их учебу. Если вы хотите, чтобы они были успешными спортсменами, вы следите, чтобы они ходили на тренировки. Вы знаете, что нужно делать, чтобы помочь им на пути к успеху.

 

Вы делаете это, потому что у вас есть цель, и вы делаете то, что, по вашему мнению, приведет к достижению цели. Даже если вы хотите успеха и богатства для своего ребенка, вы также хотите, чтобы он добился его справедливо и без вреда другим в процессе. И это еще одна важная причина необходимости воспитывать в ребенке нравственность.

 

Большую часть времени воспитание нравственности не является целью, это становится актуальным, когда что-то идет не так, когда ребенок попадется на обмане, воровстве или хулиганстве.

 

Так же, как есть то, что вы можете сделать, чтобы помочь своему ребенку быть лучшим спортсменом, музыкантом или ученым, есть то, что вы можете сделать, чтобы вырастить нравственного ребенка, отмечается в статье психолога из Университета Хофстра.

 

Вот несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы воспитать нравственного ребенка.

  • Живите так, как хотите, чтобы жил ваш ребенок, чтобы стать для него примером.
  • Установите не противоречащие друг другу стандарты правильного и неправильного.
  • Отмечайте хорошие действия вашего ребенка.
  • Объясните ребенку причины, лежащие в основе правил.
  • Привлеките внимание ребенка к чувствам людей.
  • Поговорите со своим ребенком о важности быть добрым.
  •  Покажите свое неодобрение при неприемлемом поведении.
  • Воспитайте в ребенке уверенность в себе, чтобы он принимал правильные решения и не поддавался чужому нехорошему влиянию.
  • Проявите восхищение моральными героями и поступками.

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Филингер Татьяна Опубликовано в Наука   Теги Новости Воспитание
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