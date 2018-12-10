Ученые обнаружили новый вид предков человека

Фото из открытых источников

Кости ископаемого гоминида, который из-за своего небольшого размера получил прозвище "Маленькая нога", могли принадлежать представителю нового для науки вида предка человека.

"Маленькая нога" (Little Foot) — набор останков, собранный палеонтологами из Южной Африки более двух десятков лет назад. Для того, чтобы полностью изучить кости, исследователям понадобились долгие годы кропотливой работы, однако итоговый результат, по словам специалистов, стоит всей проделанной работы.

"Я просто не могу поверить в это, но "Маленькая нога" буквально прятался у нас под носом на протяжении многих лет. Но теперь, когда останки были собраны в комплект и изучены, мы можем сделать целый ряд сенсационных выводов!", — говорит палеонтолог Роберт Кларк, сотрудник Витватерсрандского университета в Йоханнесбурге.

Ученые, группу которых возглавил Кларк, отмечают, что "Маленькая нога" может быть представителем ранее неизученного вида австралопитека.

"Судя по всему, у нас в руках первый полный скелет взрослого австралопитека. Плюс, это самый старый скелет из всех, обнаруженных на территории Южной Африки. Возраст "Маленькой Ноги" — 3.67 млн лет, то есть, этот предок человека даже старше, чем Люси, которой "всего" 3.2 млн лет. Скелет Люси, к тому же, состоит из меньшего количества костей. В общем, все это просто невероятно", — заключает Кларк, отмечая, что впереди у него еще немало научной работы.