Генетикам удалось узнать причину долголетия попугаев

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Удивительное долголетие, демонстрируемое некоторыми видами попугаев, обусловлено специфическими генетическими факторами — говорят исследователи из Великобритании и Соединенных Штатов Америки, попытавшиеся разобраться в геноме птиц-долгожителей.

Как сообщает научное издание Current Biology, долголетие попугаев связано с работой генов, отвечающих за удлинение теломер, репарацию ДНК, а также защиту от окислительного стресса.

"Мы решили подвергнуть детальному анализу геном синелобого амазона (Amazona aestiva) — мы отсеквенировали генетический материал этой птицы и сравнили его с геномами тридцати других видов пернатых", — рассказывает ведущий автор исследования, Клаудио Мелло из Орегонского университета здоровья и науки.

Мелло говорит, что у представителей семейства попугаевых есть целый ряд особенностей, делающих этих птиц весьма интересными объектами для исследований.

"У попугаев довольно большой мозг, и, соответственно, их когнитивные способности находятся на очень хорошем уровне — они могут использовать сложные орудия труда (и даже делать их самостоятельно), взаимодействовать с сородичами на сложном социальном уровне, а также в целом решать нетривиальные проблемы. Еще одна удивительная особенность попугаев — их долголетие. Некоторые попугаи доживают до 90 лет — если пересчитывать возраст птиц на человеческий, то получается несколько сотен лет, что совершенная фантастика", — отмечает ученый.

Проанализировав геном Amazona aestiva, Мелло и ученые под его руководством выяснили, что все дело в некоторых особых генетических последовательностях, которые птицы приобрели в результате эволюционного развития.