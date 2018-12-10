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Генетикам удалось узнать причину долголетия попугаев

Понедельник, 10 Декабря 2018 08:49
Генетикам удалось узнать причину долголетия попугаев Фото из открытых источников

Удивительное долголетие, демонстрируемое некоторыми видами попугаев, обусловлено специфическими генетическими факторами — говорят исследователи из Великобритании и Соединенных Штатов Америки, попытавшиеся разобраться в геноме птиц-долгожителей.

 

Как сообщает научное издание Current Biology, долголетие попугаев связано с работой генов, отвечающих за удлинение теломер, репарацию ДНК, а также защиту от окислительного стресса.

 

"Мы решили подвергнуть детальному анализу геном синелобого амазона (Amazona aestiva) — мы отсеквенировали генетический материал этой птицы и сравнили его с геномами тридцати других видов пернатых", — рассказывает ведущий автор исследования, Клаудио Мелло из Орегонского университета здоровья и науки.

 

Мелло говорит, что у представителей семейства попугаевых есть целый ряд особенностей, делающих этих птиц весьма интересными объектами для исследований.

 

"У попугаев довольно большой мозг, и, соответственно, их когнитивные способности находятся на очень хорошем уровне — они могут использовать сложные орудия труда (и даже делать их самостоятельно), взаимодействовать с сородичами на сложном социальном уровне, а также в целом решать нетривиальные проблемы. Еще одна удивительная особенность попугаев — их долголетие. Некоторые попугаи доживают до 90 лет — если пересчитывать возраст птиц на человеческий, то получается несколько сотен лет, что совершенная фантастика", — отмечает ученый.

 

Проанализировав геном Amazona aestiva, Мелло и ученые под его руководством выяснили, что все дело в некоторых особых генетических последовательностях, которые птицы приобрели в результате эволюционного развития.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости попугаи
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