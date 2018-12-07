Ученые обнаружили очередного тюленя с угрем в носу

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Биологи обнаружили очередного гавайского тюленя-монаха, у которого из носа торчал угорь. Странный случай стал уже четвертым за последнюю пару лет.

"Мы не очень понимаем, каким конкретно образом угри попадают тюленям в носы, но факт есть факт — это уже четвертый такой случай за два года", — рассказывают представители программы по защите вымирающих гавайских тюленей-монахов, отмечая, что в этот раз (как и в прошлые) тюлень не пострадал.

А вот угря спасти не удалось. После того, как его достали из носа тюленя, змеевидная рыба погибла.

Ученые говорят, что наблюдают за тюленями-монахами уже четыре десятка лет, однако угри в носах этих животных начали встречаться только в последнее время.

"Как так получается? Это хороший вопрос. Может быть угри, загнанные молодыми тюленями в угол, пытаются защититься и атакуют таким образом? Или тюлень просто проглотил угря и неудачно срыгнул, в результате чего рыба вышла через нос и застряла? Мы не знаем и, вероятно, никогда не узнаем этого", — говорят официальные представители Национального управления океанических и атмосферных исследований Соединенных Штатов Америки.