Ученые узнали, как гекконы бегают по воде

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Сотрудники Калифорнийского университета в Беркли (США) узнали, какие биологические механизмы позволяют гекконам бегать по воде. Исследование, посвященное интересной способности ящериц, было опубликовано в издании Current Biology.

"Гекконы могут быстро забежать на вертикальную стену, парить и разворачиваться в воздухе при помощи хвоста, а также приземляться на нижней стороне листа. А, и еще они умеют бегать по воде (смотрите видео ниже)", — рассказывает автор научной работы, профессор Роберт Фалл.

Ученый уже много лет изучает гекконов, однако продолжает открывать все новые невероятные способности этих ящериц. В очередном исследовании, осуществленном под руководством Фалла, раскрыт механизм, который позволяет гекконам бегать по воде. Фалл уверен, что результаты его работы могут привести к созданию роботов, бегающих по воде.

В основе "суперсилы" гекконов — сочетание сразу четырех факторов. Это поверхностное натяжение воды, особые движения лап, благодаря которым гекконы загребают пузырьки воздуха, форма тела, позволяющая ящерицам буквально глиссировать, и хвост, который создает "тягу" и стабилизирует тело.