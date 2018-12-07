Маточное молочко пчел сохранит эмбриональные стволовые клетки

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Белковое соединение, структура которого напоминает активное вещество из состава маточного молочка медоносной пчелиной матки, было обнаружено учеными из Стэнфордского университета у млекопитающих. Этот белок, как сообщает Nature Communications, может использоваться для сохранения плюрипотентности у культивируемых эмбриональных стволовых клеток.

Открытие, как предполагается, приведет к активизации старых споров об уникальных свойствах маточного молочка пчел. Плюс, ученые получили новое направление для исследований по сохранению стволовых клеток в состоянии анабиоза.

"Маточное молочко — это очень загадочное вещество, то есть, мы до сих пор не знаем, как конкретно оно воздействует на организм личинки пчелы, которая под его действием трансформируется в королеву. Для того, чтобы разобраться в тайнах маточного молочка, мы сконцентрировались на протеине MRJP1, который является его главным действующим компонентом", — рассказывает Кевин Ван, автор исследования.

Оказалось, что добавление MRJP1 в культуру эмбриональных стволовых клеток останавливает их размножение даже при отсутствии ингибиторов.

Продолжая исследование, ученые нашли присутствующий в организме млекопитающих белок NHLRC3, структура которого очень похожа на структуру MRJP1.