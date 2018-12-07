Развитие шизофрении может провоцироваться дефицитом витамина D в младенческом возрасте. Соответственно, на вероятность стать шизофреником влияет месяц рождения — пишет Science Alert.
Ученые из Австралии и Дании провели масштабное исследование, в рамках которого изучили медицинские показатели двух с половиной тысяч пациентов психиатрических клиник. Оказалось, что склонность, например, к шизофрении, связана не только с наследственными факторами, но и с особенностями первых месяцев жизни.
"Люди, испытывавшие дефицит витамина D в раннем возрасте, встречаются среди шизофреников довольно часто. Этот факт навел нас на мысль о том, что вероятность развития шизофрении зависит от месяца рождения человека, так как дети, родившиеся в холодное время года, как правило получают меньше солнечного света и витамина D", — рассказывает нейробиолог Джон МакГрат из Квинслендского института мозга.
Результаты исследования еще раз доказывают важность витаминных добавок для беременных и кормящих женщин. Употребляя витамин D, матери могут компенсировать недостаток солнечного света, от которого страдают рожденные зимой дети.
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