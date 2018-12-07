2019 год может стать самым жарким в истории человечества

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2019-й год может продолжить пугающую традицию, наблюдаемую в последние годы — ученые опасаются, что грядущий год снова побьет температурные рекорды и станет самым жарким в истории наблюдений.

Глобальное потепление, провоцирующее аномальную жару во многих регионах земного шара, все более явно вступает в свои права, поэтому столбики термометров продолжают расти. 2018-й, 2017-й, 2016-й и 2015-й годы стали самыми жаркими в истории, и эта тенденция, судя по всему, будет продолжаться.

Ученые стараются об этом не говорить, но выбросы парниковых газов, за которые ответственно человечество — это лишь "вишенка" на "торте", который состоит главным образом из естественных климатических колебаний. То есть, даже если люди остановят всю промышленность, перестанут пользоваться автомобилями и заниматься сельским хозяйством, потепление никуда не денется — ледники будут продолжать таять, освобождая органические вещества, которые дополнительно ускоряют процесс.

Что делать — пока не ясно, но делать что-то нужно, потому что уже в обозримом будущем потепление приведет к появлению по-настоящему масштабных угроз — это и повышение уровня океана, и увеличение числа разрушительных ураганов, и неурожаи с голодом.