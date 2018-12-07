Когда астероид Бенни столкнется с Землей, рассказал астроном

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Если с Землей столкнется астероид (101955) Бенну, диаметр которого составляет 560 метров, то нашей планете придется довольно несладко — заявляют ученые, сравнившие гипотетический катаклизм с ядерной катастрофой.

Если астероид упадет в океан, то огромное цунами уничтожит многие прибрежные города, а если удар придется в сушу, то поднимется облако пыли невероятного масштаба, которое надолго оставит планету без солнечного света.

И это лишь самые предсказуемые последствия от падения полукилометрового астероида, а в целом негативных эффектов может быть гораздо больше.

"Бенну — относительно небольшой астероид из околоземной группы, который, тем не менее, способен наделать немало бед в случае столкновения с Землей. Хорошо, что столкновения вроде бы не планируется — по крайней мере, пока. Особенности движения астероидов изучены пока что недостаточно, то есть, эти объекты постоянно меняют свои траектории, поэтому прогнозировать вероятность столкновения нашей планеты с тем или иным астероидом — чрезвычайно непросто", — рассказывают ученые-астрономы.

Будем надеяться, что Бенну окажется порядочным астероидом, который не будет падать на Землю.