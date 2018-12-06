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Химики из МГУ разработали способ проверки качества виски

Четверг, 06 Декабря 2018 14:15
Химики из МГУ разработали способ проверки качества виски Фото из открытых источников

Химики из Московского государственного университета разработали уникальную методику, позволяющую быстро и дешево анализировать качество виски. Материал, посвященный перспективной методике анализа качества алкоголя, появился на страницах научного издания Microchemical Journal.

 

"Речь идет о методике на основе флуориметрии, с помощью которой можно не только проверять качество виски, но и анализировать другие сложные по химическому составу продукты. То есть, методика может применяться, например, для обнаружения фальсификатов, а также разнообразных биологических добавок. Плюс, мы возлагаем на разработку и другие надежды — предполагается, что технологию можно использовать для детектирования некоторых сложных для диагностики заболеваний", — цитируют СМИ Стапана Калмыкова, и.о. декана химического факультета МГУ.

 

Производство виски, как отмечают эксперты — это довольно сложный процесс, который осуществляется в несколько этапов. Процесс может быть нарушен на каждом из этапов, поэтому качество виски — весьма "хрупкий" параметр.

 

Анализ, выполняемый при помощи флуоресцентных веществ, позволяет вывести процесс определения качества виски на новый уровень.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости алкоголь
 

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