Химики из МГУ разработали способ проверки качества виски

Химики из Московского государственного университета разработали уникальную методику, позволяющую быстро и дешево анализировать качество виски. Материал, посвященный перспективной методике анализа качества алкоголя, появился на страницах научного издания Microchemical Journal.
"Речь идет о методике на основе флуориметрии, с помощью которой можно не только проверять качество виски, но и анализировать другие сложные по химическому составу продукты. То есть, методика может применяться, например, для обнаружения фальсификатов, а также разнообразных биологических добавок. Плюс, мы возлагаем на разработку и другие надежды — предполагается, что технологию можно использовать для детектирования некоторых сложных для диагностики заболеваний", — цитируют СМИ Стапана Калмыкова, и.о. декана химического факультета МГУ.
Производство виски, как отмечают эксперты — это довольно сложный процесс, который осуществляется в несколько этапов. Процесс может быть нарушен на каждом из этапов, поэтому качество виски — весьма "хрупкий" параметр.
Анализ, выполняемый при помощи флуоресцентных веществ, позволяет вывести процесс определения качества виски на новый уровень.
Как бы ни была сильна связь Европы и Соединенных Штатов в политических и экономических вопросах, одн...
Каньон Антилопы в Аризоне, США, расположенный на территории индейского племени Навахо - это самый фо...
Быть взрослым - это не ждать новогоднего чуда, а ждать новогодний корпоратив.
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.