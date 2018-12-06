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В мозге человека найдены нейроны, сообщающие об ошибке

Четверг, 06 Декабря 2018 12:44
В мозге человека найдены нейроны, сообщающие об ошибке Фото из открытых источников

Сотрудники расположенного в Калифорнии Медицинского центра Седарс-Синай идентифицировали клетки префронтальной коры головного мозга, отвечающие за формирование неврологических реакций на ошибки. Нейронам, реагирующим на ошибки, посвящен материал, появившийся в издании Neuron.

 

Авторы исследования уверены, что обнаружение сообщающих об ошибках нейронов — это важный этап на пути к созданию новых эффективных средств для лечения психических расстройств. Например — шизофрении и обсессивно-компульсивного расстройства.

 

Для того, чтобы обнаружить нейроны, связанные с реакциями на ошибки, ученые задействовали тест с эффектом Струпа. В рамках эксперимента пациентам с эпилепсией показывали слова с названием того или иного цвета, написанные цветом, отличным от значения слова. Например — слово "зеленый", написанное красной краской. Люди часто путаются, когда им необходимо читать вслух такие слова.

 

"Мы наблюдали за активностью мозга участников теста при помощи электродов, вживленных в префронтальную кору, и благодаря этому смогли детектировать "нейроны ошибок". Изучение этих нейронов поможет нам победить многие психические расстройства", — отмечают ученые.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости нейроны мозга
 

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