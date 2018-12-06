Физики заменили темную материю и темную энергию отрицательной массой

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Физики из Оксфордского университета (Великобритания) создали космологическую модель, при помощи которой можно объяснить одну из ключевых загадок современной науки.

Речь идет, по данным издания Astronomy and Astrophysics Journal, о таких загадочных феноменах, как темная материя и темная энергия. Оксфордские физики разработали модель, которая делает темные материю и энергию чуть менее таинственными.

"И темная материя, и темная энергия — это одна и та же субстанция, масса которой является отрицательной. Если доработать стандартную космологическую модель с учетом этого удивительного факта, то она становится гораздо более фундаментальной и изящной", — говорит Джеймс Фарнс, физик, возглавивший команду ученых.

Идея "негативного вещества", как отмечают независимые исследователи, уже предлагалась некоторое время назад, однако не получила достаточного одобрения со стороны научного сообщества. Но теперь, когда ученые продемонстрировали новую хорошо проработанную теоретическую модель, в существовании "потока вещества с негативной массой" сомневается все меньше авторитетных экспертов.