Ученые дали новые объяснения касательно околосмертных переживаний

Зарубежные нейрофизиологи представили результаты большого исследования, посвященного клинической смерти и околосмертному опыту. Материалы научной работы оказались в распоряжении информационного ресурса "Актуальные новости".
Околосмертный опыт — это, как поясняют ученые, глубоко переживаемые события, связанные с уходом из жизни и сопровождаемые разнообразными мистическими элементами. Об околосмертном опыте говорят люди, которые близки к смерти, плюс, подобные переживания испытывают граждане, ощущающие сильную физическую или душевную боль.
Ощущение отстраненности от собственного физического тела, "свет в конце туннеля", а также прочие подобные явления — все это проявления околосмертного опыта.
"Мы делим клиническую смерть на два типа. Первый тип связан с измененным ощущением времени и подразумевает ощущения, подобные ощущениям от полета, а второй сопровождается более мистическим опытом — люди слышат голоса умерших, общаются с духами, и так далее. За разные типы клинической смерти отвечают разные полушария мозга — первый тип связан с левым полушарием, а второй, соответственно, с правым", — рассказывает нейрофизиолог Себастьян Дьегес, один из авторов исследования.
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