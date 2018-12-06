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Ученые из России впервые в мире создадут миниорганы на принтере с МКС

Четверг, 06 Декабря 2018 10:14
Ученые из России впервые в мире создадут миниорганы на принтере с МКС Фото из открытых источников

На борту Международной космической станции стартовал уникальный опыт, в рамках которого астронавты будут печатать биологические ткани на специальном 3D-принтере. Об эксперименте сообщает информационный портал "НьюИнформ".

 

Ученые планируют создать миниатюрную модель щитовидной железы мыши, а также копии некоторых других органов животных. Учитывая тот факт, что эксперимент осуществляется на борту орбитальной станции, где, например, отсутствует гравитация, речь идет о довольно сложном проекте.

 

"О создании полностью функциональных человеческих внутренних органов говорить пока что рано, однако мы уверенно двигаемся в этом направлении. Опыты на МКС позволят получить т.н. органный конструкт, представляющий собой основу щитовидной железы мыши, а также некоторые другие органы и ткани", — рассказывают официальные представители компании "Инвитро".

 

Заниматься реализацией идей ученых будет Олег Кононенко — астронавта обучили управляться с биопринтером, поэтому у него не должно возникнуть никаких сложностей. Органы, которые создаст Кононенко при помощи 3D-принтера, будут доставлены на Землю и тщательно изучены.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости органы
 

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