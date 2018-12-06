Ученые: Микропластик попал в кишечник всех видов морских черепах

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Микрочастицы пластика были обнаружены в кишечниках всех существующих видов морских черепах. Ученые, изучившие содержимое кишечника более сотни животных, поделились своими неутешительными выводами с читателями издания Global Change Biology.

В океанах Земли, если что, распространены морские черепахи семи видов. И все они, как показало исследование сотрудников Морской лаборатории Плимута (Британия), подвержены воздействию пластиковых отходов, которые человечество производит в огромных объемах.

"Речь идет о частицах пластика которые практически невозможно разглядеть невооруженным глазом. То есть, эти частички могут проглатываться даже совсем крошечными морскими организмами, которых затем поедают более крупные существа. Частицы пластика являются достаточно стойкими для переваривания, и, соответственно, со временем они накапливаются в организме в большом количестве", — рассказывает один из авторов исследования, Пенелопа Линдек.

Ученые говорят, что если не принять действенных мер по очистке океана от пластикового мусора, то уже через несколько десятков лет проблема достигнет невероятного масштаба, при котором загрязнение пластиком начнет угрожать существованию отдельных видов.