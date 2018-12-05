Ошибка помогла провести самую точную проверку теории относительности

Фото из открытых источников

Ошибка, в результате которой два спутника европейской системы глобального позиционирования Galileo были выведены на нерасчетные орбиты, позволила ученым проверить на практике некоторые постулаты общей теории относительности. Проверка, по данным издания Physical Review Letters, была осуществлена благодаря точным водородным часам, которыми комплектуется каждый аппарат системы Galileo.

"Разработанная Альбертом Эйнштейном теория объясняет гравитацию искривлением четырехмерного пространства-времени. Этот постулат проявляется в виде явлений, которые можно зафиксировать при помощи сверхточных приборов. Например, гравитационные искажения времени можно наблюдать при помощи атомных часов, которыми оснащаются спутники систем геопозиционирования", — рассказывают физики.

В 2014 году два сателлита системы Galileo были запущены с ошибкой — спутники вышли на эллиптические, а не на круговые орбиты. Из-за особенностей орбит, время на спутниках течет неравномерно — на него влияет гравитационный потенциал, усиливающийся при приближении к Земле.

Ученые называют этот эффект гравитационным красным смещением. Благодаря спутникам Galileo физикам удалось произвести проверку смещения с недостижимой ранее точностью — погрешность в расчетах удалось снизить в пять с половиной раз.