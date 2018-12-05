Среда 05 декабря 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

 

Вы здесь:  Главная» Все новости» Наука» Учёные: Пчелы-бунтари оказались склонны к паразитизму

Учёные: Пчелы-бунтари оказались склонны к паразитизму

Среда, 05 Декабря 2018 13:26
Учёные: Пчелы-бунтари оказались склонны к паразитизму Фото из открытых источников

Если колония пчел переживает период без матки, то рабочие особи могут начать откладывать яйца самостоятельно. И не факт, что процесс будет осуществляться ими в пределах своей колонии — пишет издание Ecology and Evolution в материале, посвященном т.н. пчелам-бунтарям.

 

Бунтарями, если что, называют рабочих пчел, которые демонстрируют склонность к откладыванию яиц. Правда, из таких яиц развиваются исключительно трутни — отсюда происходит другое название бунтарей — трутовки.

 

Пчелы-бунтари демонстрируют внутривидовой паразитизм, то есть, довольно часто они откладывают свои яйца в другие колонии. Особенно сильно такое поведение характерно для представителей особой касты пчел-бунтарей, открытой в 2012 году. Если в колонии нет матки, или она очень старая, эти насекомые быстро меняют поведение (в условиях наличия здоровой матки склонность к откладыванию яиц сдерживается особыми веществами, выделяемыми королевой) и начинают буквально заполнять своими яйцами все доступное пространство.

 

Ученые предположили, что особенно активные трутовки могут быть в большей степени склонны к паразитизму, чем обычные. И действительно — наблюдения показали, что это предположение соответствует истине. Выводы ученых, полученные благодаря наблюдениям за трутовками, меняет некоторые представления о жизни пчел.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости Пчелы
 

Главное за сутки
США выдвинули России ультиматум по ДРСМД США выдвинули России ультиматум по ДРСМД США приостановят свои обязательства по договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), если Россия в течение 60 дней не вернется к его исполнению, заявил во вторник госсекретарь США Майк…
Госдеп пообещал России "последствия и боль" за украинских моряков Госдеп пообещал России "последствия и боль" за украинских моряков Россию ожидают «боль и последствия», если она не освободит арестованных украинских моряков, задержанных во время инцидента с участием кораблем ВМС Украины в Керченском проливе. Об этом заявил высокопоставленный чиновник госдепартамента…
Едущих в РФ украинцев начали разворачивать на границе Едущих в РФ украинцев начали разворачивать на границе Российские пограничники в течение последних дней не пустили на территорию РФ несколько десятков граждан Украины. Об этом в эфире телеканала UA TV заявил глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал,…
Читайте также
Английские археологи заявляют, что нашли Атлантиду Английские археологи заявляют, что нашли Атлантиду Легенда о затонувшем в древние времена городе Атлантида уже многие годы не оставляет умы исследователей. Каждый норовит отыскать «подводное царство». Но всякий раз эти поиски оканчиваются провалом. По крайней мере,…
Северная Африка оказалась древнейшим местом обитания человека Северная Африка оказалась древнейшим местом обитания человека Самые первые гоминины появились на севере Африки гораздо раньше, чем ученые считали до сих пор. Соответственно, Северная Африка была признана древнейшей колыбелью человека — пишет журнал Science. Антропологи говорят, что…
Эксперименты на Большом адронном коллайдере остановили на 2 года Эксперименты на Большом адронном коллайдере остановили на 2 года Научные опыты на Большом адронном коллайдере прекращены на два года — говорится на офсайте грандиозной экспериментальной установки. В следующие два года ученые и инженеры будут заниматься ремонтом и модернизацией БАК.…
Тема дня
Кто и зачем заказал провокацию в Керченском проливе Кто и зачем заказал провокацию в Керченском проливе

В последнее время часто бывает непонятно, какое из американских ведомств стоит за тем или иным шагом...

Фото
Каньон Антилопы - радуга, которая поселилась на земле Каньон Антилопы - радуга, которая поселилась на земле

Каньон Антилопы в Аризоне, США, расположенный на территории индейского племени Навахо - это самый фо...

Интернет и СМИ
Опрос

Вы довольны своей работой?

 

Анекдот дня

Большинство украинцев считает, что Ельцин лучше, чем Путин, и поэтому на всякий случай решили выбрать себе в президенты алкоголика.

Еще »

Infox
24СМИ
Giraff
 

Самые популярные материалы
Нервная реакция Порошенко: после слов Путина он подавился младенцами Нервная реакция Порошенко: после слов Путина он подавился младенцами
Оборонная инициатива России и хитрость ее реализации Оборонная инициатива России и хитрость ее реализации
Вся горькая правда про "толерантную" Европу Вся горькая правда про "толерантную" Европу
Английские археологи заявляют, что нашли Атлантиду Английские археологи заявляют, что нашли Атлантиду
По испытанному сценарию – топ-5 американских провокаций на море По испытанному сценарию – топ-5 американских провокаций на море
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.