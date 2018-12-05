Учёные: Пчелы-бунтари оказались склонны к паразитизму

Фото из открытых источников

Если колония пчел переживает период без матки, то рабочие особи могут начать откладывать яйца самостоятельно. И не факт, что процесс будет осуществляться ими в пределах своей колонии — пишет издание Ecology and Evolution в материале, посвященном т.н. пчелам-бунтарям.

Бунтарями, если что, называют рабочих пчел, которые демонстрируют склонность к откладыванию яиц. Правда, из таких яиц развиваются исключительно трутни — отсюда происходит другое название бунтарей — трутовки.

Пчелы-бунтари демонстрируют внутривидовой паразитизм, то есть, довольно часто они откладывают свои яйца в другие колонии. Особенно сильно такое поведение характерно для представителей особой касты пчел-бунтарей, открытой в 2012 году. Если в колонии нет матки, или она очень старая, эти насекомые быстро меняют поведение (в условиях наличия здоровой матки склонность к откладыванию яиц сдерживается особыми веществами, выделяемыми королевой) и начинают буквально заполнять своими яйцами все доступное пространство.

Ученые предположили, что особенно активные трутовки могут быть в большей степени склонны к паразитизму, чем обычные. И действительно — наблюдения показали, что это предположение соответствует истине. Выводы ученых, полученные благодаря наблюдениям за трутовками, меняет некоторые представления о жизни пчел.