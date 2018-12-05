Женщины с длинным указательным пальцем на левой руке более уверены в себе

Женщины, у которых указательный палец левой руки длиннее, чем безымянный, являются, как правило, уверенными в себе персонами. Соответствующий вывод по итогам интересного экспериментального исследования, как сообщает информационный ресурс "Актуальные новости", сделали сотрудники Оксфордского университета (Великобритания).
Ученые, в частности, измерили длину пальцев почти трех сотен женщин, а затем сопоставили полученные данные с результатами специальных тестов, при помощи которых определялись особенности поведения участниц эксперимента в отношениях с противоположным полом.
Оказалось, что обладательницы длинного указательного пальца на левой руке являются уверенными в себе дамами, у которых обычно нет существенных проблем в общении с мужчинами. А вот женщины, у которых, наоборот, безымянный палец левой руки длиннее указательного, часто демонстрируют импульсивное поведение, которое не очень-то способствует здоровым романтическим отношениям.
Чем конкретно обусловлена выявленная британскими учеными корреляция — неизвестно, но предполагается, что она связана с генетическими особенностями. От длины пальцев, как отмечают ученые, зависят и другие психологические аспекты.
В последнее время часто бывает непонятно, какое из американских ведомств стоит за тем или иным шагом...
Каньон Антилопы в Аризоне, США, расположенный на территории индейского племени Навахо - это самый фо...
Большинство украинцев считает, что Ельцин лучше, чем Путин, и поэтому на всякий случай решили выбрать себе в президенты алкоголика.
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.