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Женщины с длинным указательным пальцем на левой руке более уверены в себе

Среда, 05 Декабря 2018 12:33
Женщины с длинным указательным пальцем на левой руке более уверены в себе Фото из открытых источников

Женщины, у которых указательный палец левой руки длиннее, чем безымянный, являются, как правило, уверенными в себе персонами. Соответствующий вывод по итогам интересного экспериментального исследования, как сообщает информационный ресурс "Актуальные новости", сделали сотрудники Оксфордского университета (Великобритания).

 

Ученые, в частности, измерили длину пальцев почти трех сотен женщин, а затем сопоставили полученные данные с результатами специальных тестов, при помощи которых определялись особенности поведения участниц эксперимента в отношениях с противоположным полом.

 

Оказалось, что обладательницы длинного указательного пальца на левой руке являются уверенными в себе дамами, у которых обычно нет существенных проблем в общении с мужчинами. А вот женщины, у которых, наоборот, безымянный палец левой руки длиннее указательного, часто демонстрируют импульсивное поведение, которое не очень-то способствует здоровым романтическим отношениям.

 

Чем конкретно обусловлена выявленная британскими учеными корреляция — неизвестно, но предполагается, что она связана с генетическими особенностями. От длины пальцев, как отмечают ученые, зависят и другие психологические аспекты.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости пальцы
 

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