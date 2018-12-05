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Обнаружены останки самого древнего хищника

Среда, 05 Декабря 2018 10:02
Обнаружены останки самого древнего хищника Фото из открытых источников

Обнаруженные учеными останки небольшого морского существа, которое выглядело как очень странный шипастый червь, принадлежат хищнику, обитавшему в океанах Земли около пятисот миллионов лет назад. Это, судя по всему, один из древнейших известных науке хищных видов.

 

Сотрудники Королевского музея Онтарио и Йельского университета, ответственные за обнаружение останков Capinatator praetermissus, говорят, что древнейший хищник охотился в основном на личинок креветок, а также не брезговал планктоном.

 

"Это жуткое на вид существо запугивало маленьких креветок своими угрожающими шипами и в целом представляло собой довольно успешного охотника, который, впрочем, не представлял угрозы для крупных существ, так как его длина составляла всего около десяти сантиметров", — рассказывают исследователи.

 

"Изучение подобных останков — это чрезвычайно важная научная задача, так как эти существа могут рассказать нам очень многое об эволюционной истории земной биосферы. Восстанавливая историю эволюции шаг за шагом, мы можем понять, как происходили самые основные этапы на пути становления жизни", — отмечают эксперты.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости хищник
 

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