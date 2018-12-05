На дне Северного моря обнаружили затопленную страну

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Морские археологи изучили донные отложения, указывающие на существование так называемого Доггерленда — массива суши, который когда-то соединял Великобританию и Нидерланды. Об обнаружении полумифической затопленной страны сообщает портал Live Science.

Археолог Брайони Коулз из международной команды ученых, задействованных в исследовательском проекте, говорит, что Доггерленд — это условное название, которое она придумала для удобства.

"В древности между современными территориями Нидерландов и Великобритании существовала территория, населенная людьми. Это было довольно процветающее место, богатое флорой и фауной, но все изменилось около восьми тысяч лет назад, когда повышение уровня океана, спровоцированное таянием ледников, отрезало Британию от материковой Европы. Процесс растянулся на несколько тысячелетий, так что Доггерленд окончательно скрылся под водой где-то четыре тысячи лет назад", — рассказывает Коулз.

Донные отложения, найденные археологами, представляют собой остатки органических веществ — это, в частности, торф, и также древесный уголь. Кроме того, в затопленной стране были обнаружены человеческие черепа, а также изготовленные из камня орудия.