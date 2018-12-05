Среда 05 декабря 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

 

Вы здесь:  Главная» Все новости» Наука» Вопросом генетической модификации людей займётся ВОЗ

Вопросом генетической модификации людей займётся ВОЗ

Среда, 05 Декабря 2018 08:29
Вопросом генетической модификации людей займётся ВОЗ Фото из открытых источников

Тедрос Адханом Гебрейсус, глава Всемирной организации здравоохранения, сделал заявление относительно экспериментов по редактированию человеческого генома. Гебрейсус считает, что вмешательство в ДНК может вызвать серьезные последствия, всю степень опасности которых пока что трудно оценить.

 

По данным информационного агентства Reuters, глава ВОЗ высказался об опасности генетических экспериментов после того, как в прессе появились сообщения о проведении такого опыта в Китае — там, напомним, родились первые в мире дети с искусственно измененным геномом.

 

"Модификация ДНК может спровоцировать непреднамеренные последствия — это очень плохо изученная область, действовать в которой необходимо крайне осторожно. Нельзя легкомысленно относиться к опытам по изменению генома человека", — заявил глава ВОЗ.

 

Гебрейсус, кроме того, добавил, что в рамках ВОЗ будет создана экспертная группа, которая займется изучением вопроса генетических модификаций. Эксперты, в частности, изучат этический и общественный аспекты генетического редактирования, а также тщательно проанализируют все вопросы, связанные с безопасностью манипуляций с ДНК.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости геном
 

Главное за сутки
США выдвинули России ультиматум по ДРСМД США выдвинули России ультиматум по ДРСМД США приостановят свои обязательства по договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), если Россия в течение 60 дней не вернется к его исполнению, заявил во вторник госсекретарь США Майк…
Госдеп пообещал России "последствия и боль" за украинских моряков Госдеп пообещал России "последствия и боль" за украинских моряков Россию ожидают «боль и последствия», если она не освободит арестованных украинских моряков, задержанных во время инцидента с участием кораблем ВМС Украины в Керченском проливе. Об этом заявил высокопоставленный чиновник госдепартамента…
Едущих в РФ украинцев начали разворачивать на границе Едущих в РФ украинцев начали разворачивать на границе Российские пограничники в течение последних дней не пустили на территорию РФ несколько десятков граждан Украины. Об этом в эфире телеканала UA TV заявил глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал,…
Читайте также
Английские археологи заявляют, что нашли Атлантиду Английские археологи заявляют, что нашли Атлантиду Легенда о затонувшем в древние времена городе Атлантида уже многие годы не оставляет умы исследователей. Каждый норовит отыскать «подводное царство». Но всякий раз эти поиски оканчиваются провалом. По крайней мере,…
Северная Африка оказалась древнейшим местом обитания человека Северная Африка оказалась древнейшим местом обитания человека Самые первые гоминины появились на севере Африки гораздо раньше, чем ученые считали до сих пор. Соответственно, Северная Африка была признана древнейшей колыбелью человека — пишет журнал Science. Антропологи говорят, что…
Ученые обнаружили ос-наездников, превращающих пауков в зомби Ученые обнаружили ос-наездников, превращающих пауков в зомби Живущие в Эквадоре "социальные" пауки Anelosimus eximius страдают от паразитического насекомого, которое превращает их в "зомби". Речь идет о паразитических осах неизвестного ранее вида, обнаруженных случайно. "Если бы не эти…
Тема дня
О несуществующих победах Трампа и реальных достижениях Путина на саммите G20 О несуществующих победах Трампа и реальных достижениях Путина на саммите G20

Раз Трамп отказался встречаться с Путиным на саммите «Большой двадцатки», значит, это мероприятие бы...

Фото
Каньон Антилопы - радуга, которая поселилась на земле Каньон Антилопы - радуга, которая поселилась на земле

Каньон Антилопы в Аризоне, США, расположенный на территории индейского племени Навахо - это самый фо...

Интернет и СМИ
Опрос

Вы довольны своей работой?

 

Анекдот дня

- Милый, что тебе привезти из Италии? 

- Эффeктивнoe cpeдcтвo oт тoгo, чтo ты пpивeзлa мнe из Typции...

Еще »

Infox
24СМИ
Giraff
 

Самые популярные материалы
Нервная реакция Порошенко: после слов Путина он подавился младенцами Нервная реакция Порошенко: после слов Путина он подавился младенцами
Оборонная инициатива России и хитрость ее реализации Оборонная инициатива России и хитрость ее реализации
Вся горькая правда про "толерантную" Европу Вся горькая правда про "толерантную" Европу
Английские археологи заявляют, что нашли Атлантиду Английские археологи заявляют, что нашли Атлантиду
По испытанному сценарию – топ-5 американских провокаций на море По испытанному сценарию – топ-5 американских провокаций на море
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.