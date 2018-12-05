Вопросом генетической модификации людей займётся ВОЗ

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Тедрос Адханом Гебрейсус, глава Всемирной организации здравоохранения, сделал заявление относительно экспериментов по редактированию человеческого генома. Гебрейсус считает, что вмешательство в ДНК может вызвать серьезные последствия, всю степень опасности которых пока что трудно оценить.

По данным информационного агентства Reuters, глава ВОЗ высказался об опасности генетических экспериментов после того, как в прессе появились сообщения о проведении такого опыта в Китае — там, напомним, родились первые в мире дети с искусственно измененным геномом.

"Модификация ДНК может спровоцировать непреднамеренные последствия — это очень плохо изученная область, действовать в которой необходимо крайне осторожно. Нельзя легкомысленно относиться к опытам по изменению генома человека", — заявил глава ВОЗ.

Гебрейсус, кроме того, добавил, что в рамках ВОЗ будет создана экспертная группа, которая займется изучением вопроса генетических модификаций. Эксперты, в частности, изучат этический и общественный аспекты генетического редактирования, а также тщательно проанализируют все вопросы, связанные с безопасностью манипуляций с ДНК.