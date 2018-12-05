Гарвардские ученые запустят эксперимент по охлаждению Земли в 2019 году

Ученые из Гарвардского университета готовятся к запуску первого в мире эксперимента по охлаждению Земли — проект под названием Стратосферный контролируемый эксперимент по пертурбации стартует уже в 2019 году.
"Большая часть исследований, посвященных охлаждению планеты при помощи распыления тех или иных химических веществ, основана на программном моделировании, которое, безусловно, имеет массу преимуществ, но у него все-таки есть и недостатки — при проведении компьютерного моделирования нельзя предусмотреть все параметры, то есть, подобные эксперименты просто не работают, если мы говорим о таких комплексных вещах, как планетарный климат", — говорят авторы исследовательской программы Harvard's Solar Geoengineering.
В общем, компьютерное моделирование — это, конечно, хорошо, но ученым нужны реальные эксперименты, чтобы понять, можно ли охладить Землю при помощи распыления аэрозолей.
"Мы планируем поднять в стратосферу аэростат, который распылит небольшой объем карбоната кальция. Вещество должно рассеяться в пространстве, длина которого составит около одного километра, а ширина — примерно сотню метров. Высвободив карбонат кальция, воздушный шар будет анализировать процессы, которые спровоцирует в атмосфере облако частиц", — рассказывают ученые, отмечая, что главная задача эксперимента — проверить, могут ли распыленные частицы снизить количество солнечного света, падающего на планету.
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