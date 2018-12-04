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В NASA выдвинули теорию о межзвёздных путешествиях инопланетян

Вторник, 04 Декабря 2018 16:03
В NASA выдвинули теорию о межзвёздных путешествиях инопланетян Фото из открытых источников

Ученые NASA уверены в существовании высокоразвитых инопланетных цивилизаций, которые освоили межзвездные путешествия и, возможно, даже посещали Землю.

 

Люди, по словам ученого Сильвано Коломбано, представляют себе пришельцев слишком стереотипно — в реальности жители далеких миров могут выглядеть столь невероятно, что мы даже не поймем, что это живые существа, если столкнемся с ними.

 

"Кто сказал, что жизнь может существовать только на основе углерода? Мы решили так, потому что жизнь на нашей планете пошла именно по этому пути. Но он далеко не единственно возможный — биохимические процессы могут быть очень разнообразными. В конце концов, дело может даже не ограничиваться биохимией, то есть, инопланетяне могут быть разумными облаками пыли или чем-то подобным", — говорит ученый.

 

В общем, инопланетяне — это совсем не обязательно "зеленые человечки" (и даже скорее всего — совершенно точно не "зеленые человечки"). И, соответственно, их мышление и образ жизни кардинально отличаются от наших. Чтобы убедиться в этом, достаточно вспомнить, как сильно отличается образ жизни какого-нибудь бедуина от образа жизни среднестатистического офисного работника. А ведь они оба — представители одного и того же вида.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости инопланетяне
 

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