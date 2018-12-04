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Пропал китайский учёный, отредактировавший гены двух детей

Вторник, 04 Декабря 2018 15:51
Пропал китайский учёный, отредактировавший гены двух детей Фото из открытых источников

Китайский ученый, который объявил о рождении первых в мире детей с модифицированным геномом, исчез. Ранее сообщалось, что Хе Цзянькуй находится под домашним арестом, однако в университете, где работал генетик, опровергают эти слухи.

 

По информации издания Apple Daily, Цзянькуя держат под арестом в кампусе Южного университета науки и технологий, расположенного в Шэньчжэне, но официальные представители университета говорят, что эти данные не соответствуют действительности. При этом, в университете не сообщают, где может находиться ученый.

 

Хе Цзянькуй, напомним, оказался в эпицентре внимания научного мира после того, как заявил о рождении первых в мире детей, гены которых были модифицированы искусственно. Цзянькуй, в частности, изменил гены, отвечающие за восприимчивость к ВИЧ-инфекции, однако резистентность к ВИЧ в итоге получил только один ребенок из двух родившихся.

 

В руководстве заведения, где трудится ученый, тут же открестились от причастности к сомнительным с точки зрения этики опытам — на сайте университета сказано, что ученый вообще находится в неоплачиваемом отпуске с самого начала года.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости Ученый
 

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