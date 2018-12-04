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Биологи: Дельфинам нравится мультфильм про Губку Боба

Вторник, 04 Декабря 2018 14:19
Биологи: Дельфинам нравится мультфильм про Губку Боба Фото из открытых источников

Крупнозубые дельфины и афалины, живущие в исследовательском центре Флориды, любят проводить время за просмотром телевизора — морским млекопитающим особенно нравится мультсериал "Губка Боб Квадратные Штаны". Исследование, посвященное предпочтениям дельфинов в мультипликации, было опубликовано на страницах издания Zoo Biology.

 

"Дельфинам требуются самые разные развлечения — обычно мы даем им кольца и гибкие палки для плавания, с которыми они с удовольствием играют, но этого мало, так что нам приходится придумывать что-то новое. Одним из востребованных развлечений, как оказалось, является телевизор — мы используем его для демонстрации мультсериалов и документальных передач", — рассказывает Келли Уиншип, сотрудник центра исследования и спасения морских млекопитающих Dolphins Plus Marine Mammal Responder.

 

В целом, дельфинов одинаково заинтересовал и мультсериал "Губка Боб Квадратные Штаны", и документальные программы о море от BBC, однако разные особи реагировали на телевизор по-разному — например, некоторые самцы воспринимали экраны агрессивно.

 

"Крупнозубые дельфины интересовались телевизором в большей степени, чем афалины, однако в рамках эксперимента все дельфины так или иначе смотрели ТВ. При этом, их интерес к экранам не снижался со временем", — добавляет Уиншип.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости дельфины
 

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