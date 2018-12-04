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Ученые из Гарварда отредактировали геном сперматозоидов

Вторник, 04 Декабря 2018 11:35
Ученые из Гарварда отредактировали геном сперматозоидов Фото из открытых источников

Пока внимание всего мира приковано к китайскому эксперименту в области генной инженерии, в результате которого на свет появился первый ребенок с измененным геномом, подобные исследования осуществляются и в других странах — например, в Соединенных Штатах Америки, где ученые из Гарвардского университета редактируют геномы сперматозоидов.

 

Считается, что прежде чем начинать эксперименты по редактированию человеческой ДНК, нужно урегулировать все этические аспекты вмешательства в геном, однако некоторые ученые уверены, что тут нечего регулировать — подобные эксперименты приближают человечество к победе над многочисленными генетическими болезнями, от которых страдает колоссальное количество людей.

 

Команда гарвардских ученых, возглавляемая Вернером Нойхауссером, планирует, например, исправить вариант гена ApoE, серьезно повышающий вероятность развития болезни Альцгеймера. Кроме того, у ученых есть проект, в рамках которого планируется исправить генетические причины бокового амиотрофического склероза.

 

Важное отличие гарвардских исследований от китайских — в США пока что не собираются использовать сперматозоиды с измененной ДНК для получения эмбрионов.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости геном
 

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