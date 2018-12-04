На МКС появились камеры для наблюдения за космонавтами

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В российском сегменте Международной космической станции появятся видеокамеры для наблюдения за действиями астронавтов — необходимое оборудование, по словам офпредставителя Роскосмоса Владимир Устименко, уже доставлено на МКС, но еще не установлено.

"По моим данным, видеокамеры уже доставлены на космическую станцию, но пока не ясно, когда их установят и включат. До вчерашнего дня на МКС был только один российский астронавт, и у него просто не было времени на выполнение этой задачи", — заявил Устименко.

О том, что в жилых отсеках МКС появятся видеокамеры, сообщалось некоторое время назад — необходимость этого решения назрела после того, как на станции произошел инцидент с утечкой воздуха, спровоцированный появлением таинственных отверстий в обшивке. Кто и зачем пытался просверлить стены станции — неизвестно до сих пор, но в экспертных кругах есть мнение, что за всем этим может стоять какой-нибудь обезумевший космонавт.

В скором времени система видеонаблюдения все-таки будет включена, поэтому если какой-нибудь астронавт сойдет с ума и начнет осуществлять диверсии, то это заметят на Земле и примут меры.