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Названа продолжительность сна для успешной сдачи экзаменов

Вторник, 04 Декабря 2018 09:59
Названа продолжительность сна для успешной сдачи экзаменов Фото из открытых источников

Студенты, которые при подготовке к сдаче экзаменов не забывают о необходимости нормального ночного сна, демонстрируют в итоге лучшие результаты, чем адепты "зубрежки по ночам". Исследование, авторы которого пришли к таким выводам, было опубликовано в издании Teaching of Psychology и Journal of Interior Design.

 

"Многие студенты уверены, что для того, чтобы усвоить материал, им нужно жертвовать своим ночным сном, но практика показывает, что это не так. Для того, чтобы наглядно продемонстрировать ошибочность подобных суждений, мы провели эксперимент с участием студентов двух направлений — психологии и дизайна", — говорит Элиз Кинг, автор научной работы.

 

Выдав студентам специальные браслеты, фиксирующие количество сна, ученые стали наблюдать за добровольцами накануне экзаменов. Как и прогнозировали авторы эксперимента, студенты, которые спали восемь часов и больше, набрали на экзаменах более высокие баллы, чем пренебрегавшие сном.

 

"Мы в очередной раз доказали, что здоровый сон чрезвычайно важен для качественного усвоения учебного материала. Соответственно, учащимся не стоит готовиться к экзаменам по ночам", — отмечает Кинг.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости Экзамены
 

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