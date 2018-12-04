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Физики преобразовали офис с Wi-Fi в аналоговый компьютер

Вторник, 04 Декабря 2018 09:02
Физики преобразовали офис с Wi-Fi в аналоговый компьютер Фото из открытых источников

Метаматериалы, которыми физики из Франции покрыли стены обыкновенного офиса с Wi-Fi, позволили превратить помещение в нечто вроде аналогового компьютера. Статья, посвященная интересному эксперименту, появилась на страницах авторитетного издания Physics.

 

"Большинство существующих в современном мире компьютеров — цифровые устройства. Все вычисления, выполняемые цифровыми компьютерами — это элементарные операции, которые производятся за один процессорный такт. Это, в частности, сложение двух ячеек памяти, битовый сдвиг, а также копирование содержимого одной ячейки в другую и прочие операции. Такой способ вычислений очень эффективен, но есть и другие — например, можно создать машину, которая получает непрерывный входной сигнал и обрабатывает его при помощи каких-то электрических или механических операций. Получится аналоговый компьютер", — рассказывает физик Филипп дель Унье.

 

Покрыв стенки офиса специальными метаповерхностями для взаимодействия с Wi-Fi сигналом, Филипп дель Унье и ученые под его началом получили систему, при помощи которой можно реализовать пространственное дискретное преобразование Фурье, уровень погрешности которого не превышает четырех процентов.

 

Эксперимент, как отмечают ученые, доказывает, что аналоговые компьютеры могут успешно сосуществовать со своими цифровыми собратьями.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости Физики
 

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