Учёные выяснили секреты долголетия гигантских черепах

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Геном последней гигантской слоновой черепахи, умершей на Галапагосских островах в 2012 году, был расшифрован учеными — этот факт, как сообщает издание Nature Ecology & Evolution, может помочь науке приблизиться к пониманию причин долголетия этих существ.

Кроме того, расшифровка генома Одинокого Джорджа может привести к "воскрешению" гигантских слоновых черепах. В общем, проект, как видим, невероятно важный.

"Даже после своей физической смерти Одинокий Джордж остается источником великой мудрости — мы выявили в его ДНК мутацию, которая влияет на развитие сразу шести из девяти признаков старения", — говорит сотрудник Йельского университета Адалджиса Какконе, автор исследования.

Черепахи вида Chelonoidis abingdonii, последним представителем которого был Одинокий Джордж, обитали на Галапагосских островах, однако были истреблены полтора века назад — китобои, согласно документальным источникам, использовали несколько миллионов гигантских слоновых черепах в качестве источника провизии. Моряки называли черепах "живыми консервами" за их способность долго жить в трюмах кораблей без воды и еды.

Одинокий Джордж был найден в одной из пещер в начале семидесятых годов прошлого столетия. Биологи пытались получить потомство от Джорджа и самок галапагосских черепах других видов, но эти попытки не увенчались успехом. Но теперь, когда ученым удалось расшифровать ДНК Джорджа, вид получил надежду на воскрешение.