Названо преимущество женщин с фигурой песочные часы

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Вряд ли это сюрприз, когда женщины, у которых талия уже, чем бедра, оцениваются мужчинами как наиболее привлекательные. Но ученые в своем новом исследовании выявили и другие преимущества фигуры «песочные часы».

Являются ли предпочтения мужчин произвольными или этому есть какая-то причина? Ученые из Университета Санта-Барбары решили разобраться в этом вопросе.

Они проанализировали связь между несколькими характеристиками женщин, в частности, между формой тела, привлекательностью и фертильностью. Наряду с соотношением талии к бедрам, они рассмотрели влияние индекса массы тела (ИМТ).

Ученые предположили, что такое соотношение талии к бедрам связано с повышенной фертильностью. То есть женщины с цифрой песочных часов чаще всего способны зачать ребенка. Идея заключается в том, что у мужчин, которые тянутся к женщинам с фигурой «песочные часы» будет больше детей. Эти мужчины будут пользоваться эволюционным преимуществом перед своими соперниками, которые встречаются с женщинами независимо от формы тела.

Фертильность таких женщин оказалась достаточно хорошей, но не самой лучшей среди обладательниц других типов фигур. Так почему же тогда мужчины (по крайней мере, на Западе) предпочитают эту форму тела?

Ученые предполагают, что это можно объяснить тем, что ИМТ и соотношение талии к бедрам являются хорошими показателями возраста женщины. Женщины с такой фигурой приближаются к постпубертальному периоду, но все еще относительно молоды.