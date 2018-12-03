Космический корабль с новым экипажем МКС успешно стартовал с Байконура

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Космический корабль "Союз МС-11" с новым экипажем МКС отделился от верхней ступени ракеты "Союз-ФГ" и взял курс на станцию (смотрите видео ниже).

"Есть отделение космического корабля от третьей ступени ракеты-носителя, - объявил диктор в Центре управления полетами. - Космический корабль вышел на околоземную орбиту".

По словам дежурного, успешно раскрылись все внешние элементы корабля - антены и солнечные батареи. Об этом сообщает Российская Газета.

На орбиту отправились россиянин Олег Кононенко, канадец Давид Сен-Жак, а также американка Энн Шарлотт Макклейн. Планируется, что космонавты проведут на орбите 194 дня, стыковка "Союза МС-11" со станцией ожидается на 20:36 по московскому времени. На станции новый экипаж ждут российский космонавт Сергей Прокопьев, немец Александер Герст и американка Серина Ауньен.

Отметим, этот старт стал первым после аварии 11 октября. Тогда ракета-носитель "Союз-ФГ" должна была доставить на станцию экипаж - россиянина Алексея Овчинина и американского космонавта Ника Хейга. Однако на взлете произошла авария - она стала первой за 35 лет с носителями этого типа. Трагедии удалось избежать: космонавты смогли эвакуироваться в спасательной капсуле, а спускаемый аппарат приземлился вблизи казахстанского Жезказгана.