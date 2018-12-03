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ИИ от компании DeepMind предсказал трехмерную форму белка лучше человека

Понедельник, 03 Декабря 2018 15:38
ИИ от компании DeepMind предсказал трехмерную форму белка лучше человека Фото из открытых источников

Приближенный к ИИ алгоритм AlphaFold, разработанный компанией DeepMind (часть корпорации Google с 2014-го года), одержал верх на соревновании по предсказанию трехмерного строения белковых структур.

 

Функции того или иного белка определяются не только аминокислотами, которые его образуют, но и пространственным расположением их молекул. Соответственно, определение зависимостей между структурами белков и их функциями — это одна из важнейших задач современной науки.

 

"Если мы научимся предсказывать функции белков с высокой точностью, то сможем понять, как работают микробиологические системы нашего организма, сбои в которых имеют отношение к разным недугам", — говорят организаторы конкурса Critical Assessment of protein Structure Prediction (CASP), участники которого занимаются предсказанием трехмерных форм расшифрованных, но не опубликованных белков.

 

В нынешнем конкурсе CASP победил искусственный интеллект AlphaFold — он точнее, чем люди, предсказал пространственную структуру двадцати пяти из сорока трех представленных на конкурсе белковых соединений. Для сравнения — команда ученых, занявшая второе место, справилась всего с тремя белками.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости Искусственный интеллект
 

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