Ученые изучили невозможное терагерцовое излучение в жидкостях

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Ученые изучили терагерцовое излучение в жидкости — явление, которое считалось невозможным еще совсем недавно. Статья, посвященная исследованию "невозможного" излучения, появилась на страницах авторитетного научного издания Applied Physics Letters.

"Мы детально описали физическую природу этого излучения, и доказали, что жидкостные источники могут использоваться для генерации не менее эффективного терагерцового излучения, чем то, которое получается с применением традиционных источников", — говорит Антон Цыпкин, сотрудник Университета ИТМО.

Терагерцовое ЭМ-излучение используется, например, в разнообразных системах сканирования — это может быть медицинское сканирование внутренних органов, или сканирование, применяемое для поиска запрещенных предметов и оружия. То есть, главная особенность излучения, о котором идет речь — его способность проходить через разные материалы (кроме металлов и воды).

Ученые постоянно ищут новые источники терагерцового излучения — более стабильные и мощные, чем существующие. Обычно рассматриваются твердотельные материалы, т.к. их свойства более-менее изучены, однако их недостатки вынуждают экспертов обращать внимание и на более экзотические материалы.

"Жидкость со свойствами, необходимыми для генерации терагерцового излучения, проще получить, чем кристалл. Соответственно, тот факт, что жидкостные источники оказались вполне реальными, открывает большие перспективы", — говорят физики.