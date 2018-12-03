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Учёным удалось раскрыть главный секрет чёрных дыр

Понедельник, 03 Декабря 2018 13:52
Учёным удалось раскрыть главный секрет чёрных дыр Фото из открытых источников

Японские ученые говорят, что им удалось разгадать "главный секрет" черных дыр — они на самом деле представляют собой образования из разного по свойствам газа, смешиваемого между собой и "взрывающегося наружу".

 

По данным издания Daily Mail, сотрудники Национальной астрономической обсерватории в Японии раскрыли "секрет" черных дыр благодаря телескопу ALMA — именно он помог ученым выяснить, что газ, который образует основу любой черной дыры, состоит из разных по характеристикам веществ.

 

"Этот газ состоит из разных веществ — у них разная плотность, разная масса, и даже разная структура. То есть, черная дыра фактически представляет собой невероятный по своим масштабам химический реактор, в котором происходят очень интересные процессы", — рассказывают исследователи.

 

Ученые добавляют, что спиралевидная структура черных дыр имеет простое объяснение — газы внутри дыры двигаются с колоссальной скоростью, в результате чего и создается "спиральность".

 

Физики-теоретики, тем временем, смотрят на выводы японских ученых с нескрываемым скепсисом — черные дыры, по словам адептов теоретической физики, сложнее, чем кажутся.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости черные дыры
 

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