Учёным удалось раскрыть главный секрет чёрных дыр

Японские ученые говорят, что им удалось разгадать "главный секрет" черных дыр — они на самом деле представляют собой образования из разного по свойствам газа, смешиваемого между собой и "взрывающегося наружу".
По данным издания Daily Mail, сотрудники Национальной астрономической обсерватории в Японии раскрыли "секрет" черных дыр благодаря телескопу ALMA — именно он помог ученым выяснить, что газ, который образует основу любой черной дыры, состоит из разных по характеристикам веществ.
"Этот газ состоит из разных веществ — у них разная плотность, разная масса, и даже разная структура. То есть, черная дыра фактически представляет собой невероятный по своим масштабам химический реактор, в котором происходят очень интересные процессы", — рассказывают исследователи.
Ученые добавляют, что спиралевидная структура черных дыр имеет простое объяснение — газы внутри дыры двигаются с колоссальной скоростью, в результате чего и создается "спиральность".
Физики-теоретики, тем временем, смотрят на выводы японских ученых с нескрываемым скепсисом — черные дыры, по словам адептов теоретической физики, сложнее, чем кажутся.
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