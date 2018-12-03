Понедельник 03 декабря 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

 

Вы здесь:  Главная» Все новости» Наука» Эксперты составили оценку яркости Вселенной

Эксперты составили оценку яркости Вселенной

Понедельник, 03 Декабря 2018 12:57
Эксперты составили оценку яркости Вселенной Фото из открытых источников

Суммарная яркость наблюдаемой Вселенной, определенная зарубежными учеными при помощи прогрессивной методики, позволяет лучше понять процессы звездообразования, протекающие в космосе — пишет информационный ресурс "Актуальные новости".

 

Ученые под руководством Альберто Домингеса проанализировали данные, накопленные благодаря орбитальной обсерватории Fermi, а также задействовали другие источники информации, чтобы вычислить суммарную яркость Вселенной.

 

"Мы изучили данные о семи с лишним сотнях блазаров, а также проанализировали результаты наблюдений за гамма=вспышками черных дыр. Итогом проекта стало сразу несколько важных научных открытий — мы узнали, например, что блазары могут воздействовать на яркость фонового света, фиксируемого в межгалактическом пространстве, и, соответственно, мы можем использовать излучение блазаров для того, чтобы заглянуть в миры, удаленные от нас на невероятное расстояние", — говорит Домингес.

 

Задействовав метод определения яркости Вселенной по свету блазаров, ученые смогли более точно определить суммарное количество света, излученное всеми звездами Вселенной за все время существования. Новые данные, как отмечают авторы исследования, пригодятся в новых исследованиях космоса.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости Вселенная
 

Главное за сутки
Катар приостановит свое членство в ОПЕК в январе 2019 года Катар приостановит свое членство в ОПЕК в январе 2019 года Организация стран экспортеров нефти лишится одного из своих ключевых членов — о намерении выйти из состава ОПЕК объявил Катар. Министр Катара по делам энергетики, Саад бен Шрида аль-Кааби, заявил, что…
В Сирии уничтожен один из главарей ИГИЛ В Сирии уничтожен один из главарей ИГИЛ Один из главарей террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) уничтожен в Сирии в воскресенье при авиаударе, нанесенном возглавляемой США международной коалицией. Об этом сообщил телеканал Fox News. Как…
Самые высокие зарплаты в России получают жители ЯНАО и Чукотки Самые высокие зарплаты в России получают жители ЯНАО и Чукотки Согласно исследованию агентства «РИА Рейтинг», самые высокие заработные платы в России зафиксированы в Ямало-Ненецком автономном округе, а самые низкие в Дагестане. Об этом пишет РБК. «В качестве основного показателя ранжирования…
Читайте также
Учёные подсчитали число контактов между неандертальцами и людьми Учёные подсчитали число контактов между неандертальцами и людьми Анализ фрагментов ДНК неандертальцев, обнаруженных в геномах современных жителей Европы и Азии, указывает на неоднократные контакты между нашими предками и Homo neanderthalensis. Статья, посвященная генетическому следу первых жителей Евразии, появилась…
Северная Африка оказалась древнейшим местом обитания человека Северная Африка оказалась древнейшим местом обитания человека Самые первые гоминины появились на севере Африки гораздо раньше, чем ученые считали до сих пор. Соответственно, Северная Африка была признана древнейшей колыбелью человека — пишет журнал Science. Антропологи говорят, что…
Английские археологи заявляют, что нашли Атлантиду Английские археологи заявляют, что нашли Атлантиду Легенда о затонувшем в древние времена городе Атлантида уже многие годы не оставляет умы исследователей. Каждый норовит отыскать «подводное царство». Но всякий раз эти поиски оканчиваются провалом. По крайней мере,…
Тема дня
Итоги саммита G20: Путин всех переиграл Итоги саммита G20: Путин всех переиграл

Наш Президент снова всех переиграл. На саммите большой двадцатки в Аргентине Владимир Путин достиг в...

Фото
Как выглядит озеро, «свисающее» над океаном Как выглядит озеро, «свисающее» над океаном

Живописный водоем, который находится на краю обрыва.   Есть на карте Европы совершенно необыкновен...

Интернет и СМИ
Опрос

Вы довольны своей работой?

 

Анекдот дня

- Милый, что тебе привезти из Италии? 

- Эффeктивнoe cpeдcтвo oт тoгo, чтo ты пpивeзлa мнe из Typции...

Еще »

Infox
24СМИ
Giraff
 

Самые популярные материалы
Нервная реакция Порошенко: после слов Путина он подавился младенцами Нервная реакция Порошенко: после слов Путина он подавился младенцами
"Что ж ты, фраер, сдал назад?" - как Порошенко военное положение вводил "Что ж ты, фраер, сдал назад?" - как Порошенко военное положение вводил
Оборонная инициатива России и хитрость ее реализации Оборонная инициатива России и хитрость ее реализации
Учёные подсчитали число контактов между неандертальцами и людьми Учёные подсчитали число контактов между неандертальцами и людьми
Неожиданное слабое место сильной России Неожиданное слабое место сильной России
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.