Эксперты составили оценку яркости Вселенной

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Суммарная яркость наблюдаемой Вселенной, определенная зарубежными учеными при помощи прогрессивной методики, позволяет лучше понять процессы звездообразования, протекающие в космосе — пишет информационный ресурс "Актуальные новости".

Ученые под руководством Альберто Домингеса проанализировали данные, накопленные благодаря орбитальной обсерватории Fermi, а также задействовали другие источники информации, чтобы вычислить суммарную яркость Вселенной.

"Мы изучили данные о семи с лишним сотнях блазаров, а также проанализировали результаты наблюдений за гамма=вспышками черных дыр. Итогом проекта стало сразу несколько важных научных открытий — мы узнали, например, что блазары могут воздействовать на яркость фонового света, фиксируемого в межгалактическом пространстве, и, соответственно, мы можем использовать излучение блазаров для того, чтобы заглянуть в миры, удаленные от нас на невероятное расстояние", — говорит Домингес.

Задействовав метод определения яркости Вселенной по свету блазаров, ученые смогли более точно определить суммарное количество света, излученное всеми звездами Вселенной за все время существования. Новые данные, как отмечают авторы исследования, пригодятся в новых исследованиях космоса.